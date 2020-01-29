شاهدوا.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص بعد إنفصالها عن طارق العريان!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 10:49 صباحاً - بدأت شائعات الإرتباط تقتحم حياة الفنانة السورية ​أصالة​ سريعاً.، على الرغم من مرور أسابيع قليلة على إعلانها إنفصالها رسمياً عن المخرج ​طارق العريان​.

بطل الشائعة هو طبيب التجميل فادي نصر، والذي تتعامل معه أصالة منذ فترة طويلة، ودائماً ما يهتم بكل شؤونها التجميلية، كما يرتبط معها بعلاقة صداقة قوية، عكستها مجموعة صور مميزة تجمعهما، وهي اللقطات التي كانت سبباً في إنتشار شائعة إرتباطهما.

وقد أعرب نصر عن إستغرابه من انتشار شائعة إرتباطه بأصالة، وقال: “الأخبار المتداولة مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة، أصالة صديقة عزيزة، ولا تخرج عن إطار إهتمامي الطبي بها، ومتطلباتها التجميلية”. بطل الشائعة هو طبيب التجميل فادي نصر، والذي تتعامل معه أصالة منذ فترة طويلة، ودائماً ما يهتم بكل شؤونها التجميلية، كما يرتبط معها بعلاقة صداقة قوية، عكستها مجموعة صور مميزة تجمعهما، وهي اللقطات التي كانت سبباً في إنتشار شائعة إرتباطهما.وقد أعرب نصر عن إستغرابه من انتشار شائعة إرتباطه بأصالة، وقال: “الأخبار المتداولة مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة، أصالة صديقة عزيزة، ولا تخرج عن إطار إهتمامي الطبي بها، ومتطلباتها التجميلية”.

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