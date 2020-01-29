محمد رمضان يفتتح مباراة السوبر المصري في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر اتحاد كرة القدم المصري على إحياء الفنان محمد رمضان حفل مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها في 20 فبراير المقبل بالإمارات العربية المتحدة، التي تجمع الأهلي بصفته بطل دوري النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر، على أن يتم تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قبل انطلاق المباراة.

وفي محاولة للترويج لحفله الجديد، نشر النجم المصري محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك إعلانا عن موعد الحفل، يحمل صورته وشعار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وكتب "بإذن الله يوم 20 فبراير في أبوظبي، استاد محمد بن زايد، حفل افتتاح كأس السوبر المصري.. ثقة بالله أقوى مباراة".





وكان محمد رمضان أعلن عن تخطي عدد مشاهدات قناته على يوتيوب أكثر من 2 مليار و400 مليون مشاهدة، ونشر صورة له، وعليها رقم 2400000000، وعلّق قائلا "بفضل ربنا ثم الجمهور الغالي تخطيت الـ2 مليار و400 مليون مشاهدة على قناتي الرسمية على يوتيوب".

من جهة أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير دوره في مسلسل "البرنس" مع المخرج محمد سامي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشاركه البطولة الفنانة اللبنانية نور وروجينا وأحمد زاهر وعبدالعزيز مخيون، ويعد هذا المسلسل التعاون الثاني بينه وبين المخرج محمد سامي في الدراما، إذ سبق وقدما مسلسل "الأسطورة" إنتاج عام 2016، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه.