خاص- رانيا عيسى امرأة مضطهدة ومعذبة في أول تعاون مع ايغل فيلمز

تنتظر الممثلة رانيا عيسى انطلاق عرض مسلسل “العودة” في الثاني من فبراير المقبل عبر شاشة MBC4 تنتجه شركة ايغل فيلمز بالتعاون مع mbc studios ومؤلف من ٣٠ حلقة، بطولة نيقولا معوض، دانييلا رحمة، اسعد رشدان، هيام ابو شديد، رودريغ سليمان، رانيا عيسى، اندريه ناكوزي، وسام صباغ، يوسف حداد، وسام فارس، ليزا ديبس، ريم خوري، تمار افاكيان، ساشا دحدوح وايهاب شعبان من سوريا، اخراج ايلي السمعان. كتابة رائد أبو عجرم ومعالجة درامي طارق سويد، اخراج ايلي السمعان.

موقع “الخليج 365” تواصل مع “عيسى” للتحدث أكثر حول دورها في “العودة” وعن أول تعاون لها مع شركة “ايغل فيلمز”.

عن هذا التعاون، أكدت “رانيا” أنها كانت بإنتظار هذا التعاون لأن شركة ايغل فيلمز غنية عن التعريف “وصيتها سابقها” ولديهم انتاجات جميلة جداً وناجحة وهي سعيدة بالتعاون معها لأول مرة.

وعن دورها في “العودة”، كشفت “رانيا” الى أنها تلعب شخصية “جنى” زوجة “ريان” (الممثل رودريغ سليمان)، وهي امرأة معذبة ومضطهدة، زوجها متعدد العلاقات ويخونها والجمهور سيتابع تطورات كثيرة خلال احداث المسلسل.

تحدثت رانيا عن الانسجام الكبير بينها وبين رودريغ سليمان الذي تلعب دورًا الى جانبه لأول مرة، فهو ممثل محترف، متمنية أن تجتمع به مرة ثانية بمشروع آخر.

اما عن التعاون مع المخرج ايلي السمعان، لفتت ان هذا التعاون هو الثالث بينهما، مشددة انها تحب العمل معه جداً وترتاح الى لقطاته وتنسجم معه كثيراً، لافتة ان المخرج ايلي السمعان يعلم تماماً كيف يضعها في “الكادر” الصحيح كي تقدم الافضل لأنه يتمتع بذوق رفيع فهو لا يقبل أن يمر أي مشهد مرور الكرام بل يعمل على تقديم الأفضل والأجمل. وترى له مستقبلاً مبهراً في الدراما.

Advertisements

وعبّرت “رانيا” عن سعادتها بعرض المسلسل عبر شاشة MBC4 خاصة أن هذه الاطلالة هي الأولى لها عبر هذه الشاشة ما يساهم بإنتشار الممثل اللبناني اكثر في الدول العربية.

رانيا وعدت الجمهور عبر “الخليج 365” بمسلسل “سوبر حلو” تشويقي، يضم مجموعة كبيرة من الممثلين الذين كانوا يعملون ضمن أجواء مميزة وهذا ما انعكس ايجاباً على كل فريق العمل الذي وصفته بالمحترف. كما ان تتر المسلسل غناه صوت رائع وهو النجم ملحم زين.

من جهة أخرى، بدأت الممثلة رانيا عيسى تصوير أولى مشاهدها في مسلسل “اولاد آدم” الذي يجمعها مع نخبة من النجوم هم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول عبود وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو. انتاج ايغل فيلمز.

وحول انضمامها الى المسلسل، عبّرت “عيسى” عن حماسها لخوض هذه التجربة الجديدة خاصة أنها تعمل لأول مرة مع المخرج الليث حجو، كما أنها لم تخفِ اعجابها بنص رامي كوسا وطريقته في الكتابة، بالاضافة الى اجتماعها للمرة الاولى أيضاً مع الممثل مكسيم خليل والممثلة ماغي بوغصن التي ستلتقي بها ضمن مشاهد مباشرة على الرغم من معرفتهما السابقة ببعضهما، إلا انهما لم يجتمعا بمشاهد مع بعض وهذا ما يجعلها متحمسة جداً للعمل.

رانيا عيسى رفضت الكشف حالياً عن تفاصيل حول دورها، لكنها وعدت المشاهدين بعمل مميز وبشخصية مختلفة عن الادوار التي لعبتها في السابق.