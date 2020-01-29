سحر فوزي: هدفي من الترشّح لمجلس نقابة الفنانين خدمة الفنان السوري

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت الفنانة السورية سحر فوزي ترشّحها لمجلس نقابة الفنانين كعضو متمم في المؤتمر الذي سينعقد في الثالث والعشرين من شباط - فبراير المقبل.

وقالت فوزي في تصريح خاص لموقع فوشيا، إنها قدمت ترشّحها لتكون ضمن فريق عمل لخدمة الفنانين في سوريا، والسعي وراء أهدافهم وأحلامهم وطموحاتهم واستقرارهم المهني والمادي.

وقالت إنه في حال انتخابها للمجلس سيكون من أولوياتها العمل على حلّ مشكلة رواتب المتقاعدين، وعقود الفنانين، ومنع استغلالهم، والمساهمة بدعم الحركة الفنية والارتقاء بها إلى المستوى الذي يستحقه الفنان السوري.

وأضافت أنها ستسعى أيضًا إلى العمل على تكريم الفنان السوري بضمان صحي يليق به، إضافة إلى توفير فرص عمل متكافئة للفنانين.

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وتمنت الفنانة السورية التوفيق لجميع زملائها المتقدمين بترشّحهم للانتخابات، متمنية النجاح لجميع المخلصين الغيورين على مصلحة الدراما والفن في سوريا، والذين يريدون السعي إلى تطوير آلية العمل ضمن النقابة ولمصلحة الفنانين والأعضاء، والهادفين لخدمة الفن والعاملين في هذا المجال.

وحول تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل ومشاركتها في مسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر خاصة بعد انتشار أنباء عن مشاركتها فيه بشخصيتها المعروفة "أم بشير" أكدت بأنه فعلا تم التواصل من قبل شركة قبنض المنتجة للعمل، ومن قبل المخرج محمد زهير رجب وهي تنتظر النص للاطلاع عليه. معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الجماهيري عندما تتم الاستعدادات والتحضيرات والاتفاقات مع الشركة المنتجة.

يشار إلى أن سحر فوزي انضمت إلى نقابة الفنانين في عام 1987، وقدمت العديد من الأعمال للمسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة ومن أبرز أعمالها التلفزيونية "سلاسل دهب" الذي قدمته في العام الفائت ومسلسل "وحدن" و "وردة شامية" و"مذكرات عشيقة سابقة" إضافة إلى مشاركتها في السلسلة الشامية الشهيرة "باب الحارة" و "ورود في تربة مالحة" و "رمح النار" و "الدبور" وغيرها الكثير من الأعمال المعاصرة وأعمال البيئة والأعمال التاريخية. كما قدمت للمسرح أعمالاً منها "شقائق النعمان" و "كاسك ياوطن" ومن بعض أعمالها الإذاعية "حكم العدالة" و"ظواهر مدهشة" و "قصة في تمثيلية".