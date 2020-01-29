سينتيا صموئيل: هذا ما اكتشفته بمعتصم النهار.. وبدلت ستايلي بسبب نادين نجيم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تركتْ الممثلة سينتيا صموئيل بصمة في الساحة الفنية، رغم أنها دخلت "الوسط" من باب الجمال وعرض الأزياء إلا أنها أبدعت في المجال التمثيلي من خلال مشاركتها في مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم: نادين نسيب نجيم، قصي خولي، ومعتصم النهار.

وجسدت سينتيا في هذا العمل شخصية ابنة خالة نادين، وهو دور مميز وجريء حمل الكثير من المفاجآت التي أضافت نفحة مميزة إلى الحبكة الدرامية.

وأثبتت الفنانة قدرتها على تجسيد أهم الشخصيات المركبة من خلال مشاركتها التمثيلية الأولى، مؤكدة من خلال موهبتها أنها جديرة بلعب دور البطولة في أهم الأعمال الفنية.

وتُكمل الممثلة سينتيا صموئيل مسيرتها الفنية التي وضعت ركائزها منذ فترة وجيزة، من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" حيث ستجسد شخصية شابة تعود إلى أرض الوطن بعد عيشها لفترة طويلة في أميركا لتتسارع بعدها الأحداث.

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واللافت، أن ظهور سينتيا في مسلسل "خمسة ونصف" أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة الشبه الكبير بينها وبين النجمة نادين نسيب نجيم، إذْ اتهمها البعض بتقليد الأخيرة في ظلّ نفيها لما تم تداوله وبررت أن اللوك هو من أجل دورها في بقية حلقات المسلسل.

وستشارك الفنانة أيضًا في لعب دور البطولة بعمل جديد من إنتاج شركة الصباح إخوان يحمل عنوان "من الآخر" ، إلى جانب الممثل معتصم النهار والممثلة سيتفاني صليبا في رمضان 2020.

الجدير ذكره أن سينتيا مثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون، كما شاركت في تقديم حلقات برنامج "وبتحلى الحياة" على شاشة "إل بي سي"، فضلاً عن مشاركتها في مسلسل "بيروت سيتي"، وبرنامج "الرقص مع النجوم"، وتصوير عدد من الإعلانات لصالح ماركات تجارية عالمية.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الممثلة سينتيا صموئيل، إذْ تحدثت عن تجربتها في مسلسل" خمسة ونصف" معتبرة أنه كان وجه الخير على انطلاقتها الفنية.