جميلة عوض تؤكد أنها تمنى أن تُقدم عمل استعراضي

القاهرة ـ سعيد البحيري
نالت جميلة عوض اشادات كثيرة بعد عرض فيلم «بنات ثانوي»، سواء من الجمهور أو النقاد أو رواد مواقع التواصل الإجتماعي ممن شاهدوا الفيلم الذي ينافس حالياً في شباك الإيرادات.وقالت جميلة: سعيدة بردود الأفعال حول الفيلم، خاصة وأن العمل يناقش قضايا مهمة جداً، وأتمني تقديم أعمال ناجحة خلال الفترة المقبلة، وعن أمنيتها قالت «أتمنى تقديم عمل إستعراضي مثل شريهان، فهي مثلي الأعلى في هذه النوعية من الأعمال، كما أبحث عن تقديم أعمال تاريخية خلال الفترة القادمة.
وعن إختيارها عضو لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قالت: بالتأكيد سعيدة بإختياري عضو لجنة تحكيم، ولكن هذه مسئولية كبيرة جداً، وأتمني أن أقدم بعض النصائح المهمة، خاصة وأن كل المشاركين في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هم طلاب وليس خريجين.«بنات ثانوي» بطولة جميلة عوض، هدي المفتي، هنادي مهني، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، مايات السيد، وكريم قاسم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل.
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