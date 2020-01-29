شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر عن نجله تيام : ممثل شاطر وموهوب وسيفاجىء الجميع فى "حريم كريم2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم مصطفى قمر أن نجله تيام يشارك معه فى الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة وسيكون مفاجاة من خلاله حيث يعقد مصطفى جلسات مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل الذى يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره.





فيلم "حريم كريم" تم طرحه عام 2005 وشارك فى تقديمه النجمة ياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة، وعلا غانم وريهام عبد الغفور ومن إخراج على إدريس.

ولم يكن هذا التعاون الأول الذى يجمع بينهم فقد ظهر تيام فى فيلم والده الأخير "فين قلبى" كضيف شرف والذى شارك فى بطولته الفنانة يسرا اللوزى وشيرى عادل وإدوارد.

قمر قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : تيام ممثل شاطر وموهوب وشارك فى العديد من الأعمال التى جميعها حققت نجاح كبير وكانت آخرها مسلسل "أهو ده اللى صار" مع روبى ومحمد فراج وشارك فى مسلسل "ابو البنات" مع مصطفى شعبان و"طاقة نور" مع هانى سلامة ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" مع الفنانة يسرا وغيرها وأنا لم أتواجد معه فى هذه المسلسلات واستطاع تقديم نفسه للجمهور كشاب موهوب بعيدا عنى .

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وطرح مصطفى قمر مؤخرا ألبوم "ضحكت ليا" وحقق نجاحا كبيرا ومن بين أغانى الألبوم: "س من الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

كما يتضمن أغنية "حبيبك اللى تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نفس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل،وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسنى، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوى" كلمات محمد عاطف، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كما يضم الألبوم أغانى "قفلت السكة" كلمات ضحى محمد على، وألحان محمد النادي، وتوزيع عادل حقى، "نفس الإحساس" كلمات حماده السيد، والحان مديح، وتوزيع طارق حسيب، "نستنى خلاص" كلمات محمد الجزار، وألحان جوليو، وتوزيع طارق حسيب، "باب موارب" كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم، "سلمى" كلمات حسن عطية، وألحان تامر على، وتوزيع وسام عبد المنعم .