زوجته فنانة وبديلا لأحمد زكي ورأي نجل "عبدالناصر" به.. حكايات رياض الخولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في 29 يناير 1953، ولد رياض إبراهيم متولي الخولي، الشهير برياض الخولي، واحد من الممثلين المخضرمين في مصر، الذي استطاع أن يحوز رضا النقاد والجمهور، على حد سواء.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات رياض الخولي في ذكرى ميلاده الـ67..

البداية الفنية

تخرج الخولي في معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1976، وعمل ممثلا بهيئة المسرح، ثم شغل منصب مدير المسرح الكوميدي من 2001 إلى 2007، ثم اختير وكيلا لنقابة المهن التمثيلية.

تألق الخولي في أعمال مهمة منها "الفرار من الحب، سلسال الدم، طيور الظلام، ريا وسكينة، العميل 1001، مسرحية وجهة نظر"، وغيرها الكثير.

رياض الخولي في طيور الظلام

دور جمال عبدالناصر

جسد الفنان رياض الخولي، شخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في مسلسل "أم كلثوم"، وقال عبدالحكيم عبدالناصر، في تصريحات سابقة لمصراوي: "الممثل رياض الخولي من الفنانين الرائعين، الذين جسدوا شخصية والدي ضمن أحداث مسلسل أم كلثوم، فروح والدي كانت حاضرة على الرغم من اختلاف الشكل".

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يحب أدوار الشر

قال الفنان رياض الخولي، خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر" إن أدوار الشر تعيش أكثر، والشر متنوع فمن الممكن أن يكون الشرير "جلف"، أو رئيس مجلس إدارة أو قاتل، مشيرا إلى أنه يرى أن أدوار الشر تشبه الممثل أكثر وتعطيه مساحة للإبداع أكثر.

رياض الخولي

بديلا لأحمد زكي

قال السيناريست وحيد حامد في برنامج صاحبة السعادة إن الدور الذي قدمه رياض الخولي في فيلم "طيور الظلام"، تعاقد عليه الفنان أحمد زكي، ولكن زكي اختلف معه، وترك الفيلم ليتم ترشيح رياض الخولي للدور.

رياض الخولي مع عادل إمام

الحياة الشخصية

الفنان رياض الخولي تزوج من الفنانة راوية سعيد، التى شاركت في مسرحية المتزوجون، إذ جسدت دور "نفيسة" وكان لها مشهدا مشهورا مع الممثل جورج سيدهم وهي تأكله البيض.