علاء زينهم يكشف تفاصيل التحقيق معه بعد إيقافه عن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف الفنان علاء زينهم تفاصيل التحقيق، الذي جرى معه، أمس، في نقابة المهن التمثيلية.

وقال زينهم، في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه أجري معه التحقيق، بحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وأضاف زينهم أنه أوضح للجنة التحقيق أن تم وضع اسمه على أفيش مسرحية "مولد وصاحبه غايب"، نوعا من الدعاية والتكريم له، من صناع المسرحية فقط.

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وتابع: "أوضحت أيضا للجنة إنه من المستحيل مخالفة قرارات النقابة والعمل مع أعضاء غير نقابيين، وأن صناع المسرحية طلبوا منه المشاركة فيها ممثلا، لكنه اعتذر وحل مكانه الفنان عادل الفار، ثم فوجئ بوضع اسمه مشرفا على المسرحية".

وأشار إلى أن الأمر انتهى، وأنه في انتظار قرار لجنة التحقيق برفع قرار وقفه عن العمل.

كان الفنان أشرف زكي قد أوضح في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه تم وقف الفنان علاء زينهم عن العمل، وتحويله للتحقيق، لإشرافه على مسرحية تضم أعضاء غير نقابيين، والعمل مع ممثل موقف من قبل النقابة.

وأوضح زينهم، في تصريحات سابقة، ردا على قرار الإيقاف والتحويل للتحقيق، أنه لم يخالف قرار النقابة، وليس له صلة بالمسرحية.