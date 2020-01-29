تراند اليوم : بعد الفيديوهات الإباحية.. فنانة شهيرة تقرر الاعتزال وتؤدي العمرة



بعد الفضيحة التي طاردتها وأحدثت ضجة كبيرة في الوسط الفني، عقب تسريب فيديوهات إباحية لها، نشرت الفنانة الباكستانية الشهيرة رابي بيرزادا، مقطع فيديو لها، وهي تؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة.

وعلقت " رابي" على الفيديو الذي نشرته من أمام الكعبة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" :« نعم أتباهى بإظهار مناسك العمرة، لأن هذا شيء أفتخر به، يجب علينا جميعا أن نبدي طقوسنا الدينية بعيداً عن الرياء والتكبر، جئت إلى مكة المكرمة ولا شيء يمكن أن يجعلني أكثر سعادة».

كما نشرت صور أخرى وعلقت عليها قائلة :« أنا فنانة، أرسم، أصور، لكن بصراحة لم أر مكانا أو كائنا واحدا في هذا العالم يشبه هذا، أخذت صورا من جميع الزوايا، ورغم أنها صورة عادية لكنها تعطيك انطباعا بأنها ثلاثية الأبعاد، فهي معجزة في حد ذاتها».

وقالت :« في مكة أشعر أنني ضيفة على الله سبحانه، أراه في كل مكان أنا لا أتذكر عائلتي، بيتي لوحاتي حياتي، كل ما أتذكره هو أنني أتنفس في مكان لا يستضيفه سوى الخالق».

الجدير ذكره أن الفنانة الباكستانية، قررت ارتداء الخحجاب واعتزال الفن على خلفية الفيديوهات الفاضحة، مشيرة إلى أن من قام بتسريب فيديوهاتها إن لم يحاسبه الله في الدنيا سيحاسبه في الأخرة.

ونالت الصور والفيديو إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لها أن تثبت على ما أصبحت عليها وأن يغفر الله لها.

A post shared by Rabi Pirzada (@rabi.fairy) on Jan 28, 2020 at 11:51am PST