ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع " الفن " ان المغنية السورية أنجي خوري زارت لبنان، بالرغم من الاجراءات التي كانت اتخذت بحقها من قبل الجهات الامنية المختصة بعد الغاء إقامتها في البلد.
وتشير المعلومات الى ان الفنانة، واسمها الحقيقي نجوى خليق الله، قد سلكت طريقها الى محافظة البقاع لايام، وعادت بعدها الى سوريا، ويقال ان حركة تنقلها كانت غير شرعية.
أنجي وبحسب المعلومات، اتت الى لبنان و غادرت تحت رعاية رجل أعمال، حتى انها ظهرت علناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل منزله.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- بعد ترحيلها من لبنان ..أنجي خوري زارت البقاع تحت رعاية رجل أعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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