رامي صبري برسالة لتامر عاشور-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان المصري رامى صبري رسالة إلى الفنان المصري ​تامر عاشور​، اعرب من خلالها عن سعادته بالغناء سويا في جدة.

ونشر رامي صورة تجمعهما وعلّق عليها قائلا: "تامر عاشور شارك معايا لاول مرة في حفل جده وكانت الفقرة بتاعته قبلي على طول" .

وتابع: "أقسم بالله طلعت على المسرح بعديه لقيت الجمهور بيقطع شرايينه، غنيت لهم اهد الدنيا؛ مفيش، طب الراجل؛ مفيش، طب بقولك ايه تعالي؛ مفيش، قمت مكمل عليهم بقى وطلعت كل الاغاني الكئيبه اللي عندي، وكملت عليهم، لا طبعا، بهزر، تامر فنان قوي جدا جدا، وانا مبسوط اننا غنينا في حفله واحد وفي بلد غير بلدنا، وعملنا حفلة قوية جدا الحمد لله، وربنا يوفقك يا حبيبي، أنت شخص طيب، وفنان، وتستاهل كل حاجه حلوه".

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