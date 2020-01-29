طرح إعلاني أول إعلان تشويقي لـ"فاست آند فيوريس 9"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت قناة "موفي كليبس" المختصة بأخبار الأفلام السينمائية الجديدة، أول إعلان تشويقي قصير للجزء التاسع المنتظر من سلسلة أفلام سباقات السيارات الشهيرة "فاست آند فيوريس Fast and Furious"، عبر حسابها على موقع يوتيوب.
ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات الإعلان الترويجي القصير للفيلم، الذي يعتبر تمهيدا للإعلان الرئيسي للفيلم الذي يطرح بمدة أطول.
وظهر النجم فان ديزل بالإعلان، برفقة شخصية نجله بالفيلم، التي تحمل اسم شخصية نجم سلسلة "فاست أند فيرويس" الراحل "بول ووكر"، الذي كان يحمل اسم "أوكونر"، وتوفي في 30 نوفمبر 2013 إثر حادث سيارة.
وركز الحوار الذي شهده الإعلان الترويجي على شخصية "فان ديزل" المعروفة باسم "دومنيك توريتو"، وهو يقول "لم أعد مؤهلا للمشاركة بسباقات الربع ميل كما الماضي.. أنا أب الآن".
وتضمن الإعلان موعد طرح الإعلان الترويجي الطويل الرئيسي للفيلم، وذلك بحلول يوم الجمعة.
"فاست آند فيوريس" هي سلسلة أفلام بدأت في 2001 ولا تزال مستمرة، وتتكون هذه السلسلة من 9 أجزاء، وتشتهر بمشاهد الأكشن الجنونية التي تعتمد بشكل كبير على عدد من السباقات في الشوارع.
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