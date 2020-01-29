محمد إمام يراقب "لص بغداد" في دبي

سافر الفنان المصري الشاب محمد إمام، الثلاثاء، إلى دبي لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد "لص بغداد" المقرر عرضه في دول الخليج وأمريكا وكندا ابتداء من الخميس.



ونشر محمد إمام فيديو كوميديا له أثناء وجوده في مطعم شهير بدبي.

وانهالت التعليقات على محمد إمام من جانب المتابعين على الفيديو، وشبّهه أغلبهم بالفنان المصري الكبير محمد صبحي في مسرحيته الشهيرة "تخاريف".





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وتصدر فيلم "لص بغداد" شباك التذاكر في مصر بعدما تخطت إيراداته حاجز الـ9 ملايين جنيه خلال 5 أيام.

الفيلم من أخراج أحمد خالد موسى وبطولة فتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن توتة، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم.

وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يحاول الأبطال البحث عن كنز مفقود.

يعد فيلم "لص بغداد" التعاون الثانى بين شركة "سينرجي فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدّما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضي وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشاركت في بطولته ياسمين صبري.

من ناحية أخرى، يستعد محمد إمام لتصوير فيلم جديد عن أسطورة الصاعقة المصرية الشهيد إبراهيم الرفاعي والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية.