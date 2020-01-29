بطولة أمينة خليل.. الرداد يكشف سبب موافقته على فيلم "تؤام روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

كشف الفنان حسن الرداد، أسباب موافقته على فيلم "توأم روحي"، الذي يقوم بتصويره خلال الوقت الحالي، مؤكدا أنه كان يتمنى المشاركة في عمل رومانسي منذ فترة طويلة.

وقال حسن خلال لقائه في برنامج "The Insider بالعربي": "قدمت العديد من الأفلام الكوميدية رغم أن بدايتي لم تكن كوميدية، ومن الأشياء التي كنت أتمنى العمل بها هي العمل الرومانسي".

وتابع حسن: "لقيت اسكريبت حلو جدا، للكاتبة أماني التونسي، وجذبني جدا الورق، لأن به شخصيات كثيرة والكلام مكتوب بشكل سلس، ولكن به عمق في الشخصيات والعلاقات، دور صعب ومتحمس له جدًا".

فيلم "توأم روحي" من بطولة الفنان حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وإخراج عثمان أبولبن، وكتابة أماني التونسي.