فين ديزل ينشر "بوستر" مبدئيا "fast and furious 9" ويعلق عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان العالمي فين ديزل، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، "بوستر" مبدئيا لفيلمه الجديد "fast and furious 9".
وكتب ديزل: "3 أيام متبقية على طرح التريلر، متشوق جديا ومبسوط جدا".
وأعلن الحساب الرسمي لسلسلة أفلام السرعة Fast And Furious، على موقع التغريدات القصيرة تويتر، عن طرح تيزر للجزء التاسع، الذي سيصل إلى دور العرض في 22 مايو المقبل، مدته 9 ثوانٍ، على أن يصل الفيديو الترويجي الرسمي يوم 31 يناير الجاري.
وكشفت الشركة المنتجة Universal Pictures للفيلم، المقرر عرضه في مايو عام 2020، أن مشاهد الفيلم انتهت بالكامل، وفي انتظار الانتقال الى مرحلة المونتاج.
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