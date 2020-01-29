محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة درة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في باريس، ويظهر في خلفية الصور برج إيفل. وظهرت درة في الجلسة بإطلالة جذابة، نالت إعجاب متابعيها ومحبيها. يذكر أن أحدث أعمال درة فيلم "يوم وليلة" الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض. يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للانتاج الثقافي و شركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمام برج إيفل.. درة تنشر أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.