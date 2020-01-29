النشرة الفنية: شائعة حمل نيكول سابا.. وتامر حسني ورامي جمال بألبومات جديدة

نشر موقع الوفد على مدار الأسبوع الماضي، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أهم الأحداث الفنية من خلال لك التقرير:

تامر حسني يزيح الستار عن أولى أغاني ألبومه الجديد في 2020

كشف النجم تامر حسني عن أولى أغنيات ألبومه الجديد، والتي تحمل أسم إنت لوحدك، ومن المقرر طرح الألبوم بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية قريبًا.

شاهد.. تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد

كشف أيضًا الفنان رامي جمال، عن أحدث ألبوماته، والتي تحمل اسم أنا لوحدي، والمقرر طرحه في عام 2020 الجاري.

فيديو.. صلاح عبد الله يلقي قصيدة في حب مصر بستاد القاهرة

نجوم الفن يشعلون استاد القاهرة بحفلًا غنائيًا ضخمًا، في حب الفن، ويأتي الحفل تحت راعية مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وحضر الحفل الألاف من الجمهور، والذين تفاعلوا بشدة مع النجوم، معبرين عن أن ذلك الحفل المجاني، لا يقل عن الحفلات الخاصة.

وأحيا الحفل كل من فرفة المزمار البلدي، فرفة اليمينية، فرفة النوبة، النجم حكيم، الفنان الشعبي محمود الليثي، والفنانة الشعبية أمينة، والمطربة عصمت الشقنقيري، بالإضافة إلى مشاركة العديد من نجوم الفن في احتفالية مصرنا، وبعد ذلك قدمت فقرة الأوبريت للألعاب النارية.

فيديو .. خواكين فينيكس يشيد بـ هيث ليدجر عقب فوزه بجائزة sag

أشاد النجم العالمي خواكين فينيكس، بالنجم الراحل هيث ليدجر، وذلك عقب كلمته في حفل sag، عقب فوزه بالجائزة كأفضل ممثل عن فيلم الجوكر.

وأعرب خواكين عن مدى سعادته بالفوز، مؤكدًا أن ليدجر كان سببًا في نجاح شخصية الجوكر، قائلًا: "هيث ليدجر ذهبت ولكن بالتأكيد لم تنس.

على طريقة هوليوود.. فيلم لص بغداد يجتاح السينما العربية

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أقيم حفل افتتاح فيلم لص بغداد يوم الثلاثاء الماضي، بإحدى المولات في التجمع الخامس، وحضر عدد كبير من نجوم الفن الافتتاح، والذين أشادو بالفيلم منذ لحظته الأولى.

شاهد .. محمد رمضان يتعاون مع مطرب شعبي جديد

كشف المطرب الشعبي حسن شاكوش، عن عملًا غنائيًا يجمعه بالنجم محمد رمضان، والمقرر أن يتم طرح أغنية تجمعها لأول مرة قريبًا.

شاهد.. رسالة "ذا روك" بعد وفاة والده

يعاني المصارع المحترف والنجم العالمي دوين جونسون، والشهير بذا روك، وذلك بعد وفاة والده، روكي جونسون، بطل العالم في مصارعة المحترفين.

كما توفي روكي يوم الأربعاء الموافق 15 الماضي من شهر يناير الجاري، عن عمر يناهز الـ 76 عامًا.

رشا مهدي لمحمد صلاح: متقلعش الفانلة تاني في السقعة يا قلب مصر

أثارت الفنانة رشا مهدي الجدل، وذلك عقب تعلقيها على مشهد صورة النجم المصري محمد صلاح، عقب إحرازه هدف ليفربول الثاني في مرمى مانشستر يونايتد، والذي ظهر من خلالها وهو يعلق التي شيرت.

وعلقت رشا قائلة: مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانلة تاني في السقعة يا قلب مصر، هذة الجملة التي أصبحت تريند وأخذها كثير من الناس كأفيه ساخر.

فيديو.. الفنان يوسف فوزي يصدم جمهوره: مرض الرعاش ليس له علاج

في أحدث ظهور للفنان القدير يوسف فوزي، كان أثار صدمة كبيرة وخاصة لجميع زملائه وجمهوره، وذلك أثناء لقاءه في إحدى اللقاءات الصحفية، حيث ظهر عليه المرض بشدة، وكان الجميع في حالة حزن شديدة، وخاصة بعد تداولهم مقطع الفيديدو.

ومن ناحيتها قام العديد من النجوم بالتعبير عن شدة استيائهم، وأن الجميع كان يعلم هذا المرض، وانه لم يكن يجب أن يظهر بهذا المنظر.

نقل خالد النبوي للمستشفى وزوجته تطلب الدعاء

تعرض النجم خالد النوبي مؤخرًا بوعكة صحية، حيث تم نقله لمستشفى قصر العيني الفرنسي، للخوض لعملية جراحية، وهي قسطرة في القلب.

قبل دخوله غرفة العمليات .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لجمهوره

تعرض أيضًا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، حيث أجرى عملية جراحية، دقيقة بإحدى الدول الأوروبية، وحرص تركي على عدم الكشف بطبيعتها، وذكرت مصادر مقربة بأن أوجاعه تمتد من رأسه حتى قدميه.

وأكدت بعض المصادر بأن رئيس هيئة العامة للترفيه السعودية يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس تقع بالقرب من الغدة وأن الأطباء يرون ضرورة التدخل الجراحي في المرحلة الحالية.

فيديو .. نيكول سابا تهاجم مروجي إشاعة حملها

تعرضت الفنانة نيكول سابا لشائعة سخيفة، وهي أنها حامل، وأعربت نيكول عن شدة غضبها اتجاه من روجوا شائعة حملها، قائلة: صحيت اليوم على تهاني والناس تقولي مبروك، وأنتى حامل، الصراحة هو فال حلو والله يجيبه بالخير أكيد، بس للأسف الموضوع شائعة .. أنا المفروض أكون أذكى من كدة، إذا كنت أعلن عن حملي إذا صار، أكيد ما راح أعلنه من ورا بوست صورة وبهذة الطريقة، أكيد راح أكون أوريجنال وابتكارية أكثر، للأسف هالمرة ما حذرتوا .. أنا إنسانة متصالحة مع حالي ومتصالحة مع الحياة ومتصالحة مع زوجي، واللي يعرفني كثير منيح، يعرف نفسيتي وطريقتي ويعرف عقلي، أنا مش ناقصة معقدين ومكبوتين، هناك أشياء في الدنيا أهم من ذلك ولا داعي لعمل قصة.

النشرة الفنية من تقديم الكاتبة الصحفية نادين يوسف، وإعداد أحمد عمرو ومحمد مراد، ومنتاج فاطمة رأفت، تصوير رشدي أحمد، تحتإشراف رئيس قسم الفن محمد فهمي، رئيس قسم صحافة الفديدو كريم مطر.