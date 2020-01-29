كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم الحسيني لـ "الخليج 365 الفني': الدوبلاج نوع صعب جدا من أنواع التمثيل ... وبحب دوري في "نصيبي وقسمتك" لأنه مختلف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حبه للمسرح والفن منذ طفولته جعلا منه فنانًا متميزًا، حيث استطاع أن يكسب قلوب وحب جماهيره، "الخليج 365 الفني" ألتقى بالفنان كريم الحسيني، للحديث عن بدايته الفنية وأحدث أعماله القادمة، وإلى نص الحوار..

حدثنا عن بدايتك في مجال التمثيل؟

بدايتي منذ الصغر بدأت بفيلم (المولد) ثم (اللعب مع الكبار) و(شمس الزناتي)، ووالدتي هي من أدخلتي الوسط الفني ربنا جعلها سبب في نجاحي هي ووالدي الله يرحمه.

ما الصعوبات التي واجهتك في البداية؟

لا توجد صعوبات واجهتني في البداية، لكن الفنان بشكل عام تواجهه صعوبات طوال الوقت في اختياراته وصبره على عمل شئ محترم.

ما الدور الذي تتمنى تجسيده؟

أتمنى أن أجسد أدوارًا كثيرة، مثل فيلم (كاستاواي) وغيرها، خاصة إني بكتب وليا تجارب في الكتابة كاتب أعمال على نفس الغرار، وأتمنى عمل سير ذاتية تاريخية مثل أدوار سايكو.

مع من كنت تتمنى العمل معه في زمن الفن الجميل؟ وحالياً؟

كنت أتمنى العمل مع فنانين كثيرين السندريلا، ورجدي أباظة، عاطف الطيب الله يرحمه كنت أتمنى ان اعمل معه جدا ويوسف شاهين بالطبع، الحمد لله عملت مع فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي بس كان نفسي أعاصرهم وأنا امتلك خبرة أكثر لكي أستفيد منهم اكثر.

وحاليا أتمنى العمل مع الدكتور يحيى الفخراني وبالطبع مع الزعيم عادل امام، بحب يوسف الشريف جدا واحمد حلمي واحمد مكي واتمنى العمل معهم، وعندي طموح في العمل مع النجم الخلوق الهندي عامر خان بحبه جدا.

ما هي أعمالك الفنية الأقرب لقلبك؟

أعمالي الفنية الأقرب لقلبي جمال عبد الناصر، واتكرمت وحصلت على جوائز فيه، مسلسل حقي برقبتي وحصلت على جائزة من مهرجان الاعلام عام 2009 مع الاستاذ حسن حسني وماجدة زكي، بحب دوري جدًا في (نصيبي وقسمتك) لأنه مختلف وغريب عليا، مسلسل عرفة البحر للاستاذ نور الشريف من الاعمال المقربة لقلبي.

حدثنا عن تجربتك في تجسيد أدوار الكرتون؟

انا دائما أرى ان الكرتون والدوبلاج نوع صعب جدا من أنواع التمثيل مثله مثل المسرح، لانه لا يوجد فيه الاعتماد على الشكل دائما الاعتماد يكمن في الاحساس والصدق امام المايك مثل الفيلم الهندي شاميتاب ويمكن ده بقولوا كتير لجميع الطلاب عندي في الورش، انا بستمتع جدا في الدوبلاج والتمثيل الاذاعي وغناء الدوبلاج، الموضوع محتاج لدراسة وان اصدق اني شخصية كرتونية ايا كان هي.

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هل الجمهور هو الذي يتحكم في توجيه السينما أم العكس؟

نعم، الجمهور يفتقد أشياءً كثيرة ونجن نشعر بذلك بمقاييس السوق، والسينما تتجه لمكان آخر، السينما قبل فيلم إسماعيلية رايح جاي كانت تنتج أفلام المقاولات، وكان الجمهور مفتقد للطابع الكوميدي ويرى فقط المخدرات، فسينما إسماعيلية رايح جاي، حولت الدفة لأفلام كوميدي ثم الأكشن بدأ ياخذ نصيب مع بدايات ظهور أحمد السقا كميلاد نجم جديد.

بس ده مش معناه إننا نوافق على ذوق الجمهور لو طالب بأعمال تفسد العقل، في النهاية الجمهور يريد عمل محترم يشاهده هو عائلته يحتوي على قصة حب واكشن وكوميدي ودراما، يجب مراعاة المشاهد وعدم خدش حياءه. أين تحب أن تقضي أوقات فراغك؟