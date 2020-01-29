شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل على جزأين جديدين من سلسلة Transformers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة " Paramount Pictures"، عن بدء عملها على جزأين جديدين من سلسلة أفلام Transformers، واحد للسيناريست جيمس فاندربيلت والآخرللمؤلف جوبي هارولد، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " variety"، ويذكرأنه كان أحدث أفلام لـ شركة في Paramount ، هو "Bumblebee" الذى طرح في عام 2018، وحقق حوالى 465 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

لم تكشف شركة Paramount Pictures، عن أي تفاصيل حول الفيلمين الجديدين، ألا أنه من المتوقع أن يحدث تطور ملحوظ في أحداث الأجزاء الجديدة من السلسلة.

بالإضافة إلى لم تكشف شركة Paramount Pictures، عن المخرج الذى سيقوم بإخراج أي من الفيلمين الجديدين، ولا فريق العمل، ومن المتوقع أن يتم إضافة أسماء جديدة إلى الأجزاء.

كما قررت شركة Paramount إعادة إنتاج فيلم الحركة "Face / Off"، الذى طرح عام 1997، وقام ببطولته كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيج، حسبما كشف تقرير موقع " variety ".

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واستعانت شركة Paramount بالمؤلف أورين أوزيل الذى كتب سيناريو فيلم " 22 Jump Street" للعمل على سيناريو العمل المعاد إنتاجه، وسيشارك ديفيد بيرموت، المنتج للفيلم الأصلى كـ منتج منفذ للعمل الجديد.

ولم تعلن الشركة المنتجة عن أي من أسماء الممثلين المشاركين في العمل بعد.

كما تعمل شركة Paramount Pictures على فيلم جديد يدعى Brilliance، من بطولة الممثل العالمى ويل سميث، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey.

سيلعب سميث دور بطل الكتاب نيك كوبر، وهو وكيل فيدرالي يعمل في قسم التحليل والاستجابة، وظيفته هي تتبع المجرمين، الذين يسلكون طرق إجرامية غريبة ومثيرة، ويتميز ضمن أحداث نيك كوبر نفسه يتميز بهبه فريدة، وهى التحليل التنبئي الذي يسمح له أن يرى ما سيحدث قبل أن يحدث، وبالتالى فإنه يستخدم مواهبه الخاصة ضد أعدائه اللامعين، مثل قاتل يمكنه أن يستخدم الوقت لصالحه، ولكنه مع سير أحداث الفيلم يجد كوبر نفسه أمام خطر كبير.