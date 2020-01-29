شكرا لقرائتكم خبر عن "ناس لطيفة أوى".. محمد إمام بمطعم بدبى والجمهور يشبهه بمحمد صبحى فى "تخاريف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيديو كوميدى طريف، نشر الفنان محمد إمام، خلال تواجده بأحد المطاعم فى مدينة دبى، حيث يتم عرض فيلمه الجديد لص بغداد بدور العرض، وعلق قائلاً: "ناس لطيفة أوى.. ده كان ناقص يعملولى مساچ".

وشبه الجمهور الفنان محمد إمام، بالفنان محمد صبحى بمسرحية تخاريف، حيث علق أحدهم: "ناس طيبين أوى يا خال على رأي بابا الزعيم"، وأضاف آخر: "فكرونى بمسرحية محمد صبحى تخاريف"، وكتب إبراهيم: "عالم طيبة أوى يا خال".



محمد إمام

فيلم "لص بغداد"، اقترب من تحقيق 9 ملايين جنيه فى 5 أيام فقط، بطولة النجم محمد إمام، وانتاج شركة سينرجى، ليواصل تصدره لشباك الإيرادات اليومية فى السينما، وجاءت تفاصيل ايرادات لص بغداد فى الـ 5 أيام كالتالي، الاربعاء مليون و150 ألف جنيه، الخميس 2 مليون و160 ألف جنيه، الجمعة 2 مليون و230 ألف جنيه والسبت مليون و600 ألف جنيه، والأحد مليون و200 ألف جنيه لتكون المحصلة 8 مليون و600 ألف جنيه، ومتوقع أن تزداد الايرادات خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسى.

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وكان حمد إمام، نشر أمس صورة له عبر حسابه على انستجرام وعلق عليها "صباح الفل .. في طريقي إلى دبى إن شاء الله هحضر معاكم افتتاح لص بغداد بكره الساعة ٥ في سينمات Vox في مول الامارات .. الفيلم من يوم الخميس في كل سينمات الخليج و الوطن العربي .. مستني أعرف رأيكم في الفيلم بعد نجاحه في مصر الحمد لله"

فيلم "لص بغداد" مقرر فى دور العرض بدول الخليج وأمريكا وكندا بعد غداً الأربعاء 30 يناير الجارى، وهو بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.