شكرا لقرائتكم خبر عن جاد شويرى عن لولا جفان: هتبقي قنبلة الموسم عشان " لو قامت القيامة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون المطرب والمخرج اللبنانى جاد شويرى مع عدد كبير من نجوم الفن فى مصر والوطن العربى وحقق معهم نجاح كبير فى إخراج كليباتهم منهم سيرين عبد النور ونيكول سابا وجورج وسوف وغيرهم وأخيرا أخرج كليب " لوقامت القيامة" للمطربة لولا جفان الذى أشاد شويرى بموهبتها ووصفها بأنها تمتلك صوت مميز وشخصية متعلمة وتعرف جيدا ماذا تفعل وتمتلك مقومات الجمال ونجمة كبيرة ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون شويرى مع لولا جفان وكان آخرهم أغنية " مفيش كدة" .





من ناحية أخرى أعربت المطربة اللبنانية لولا جفان عن سعادتها بردود الافعال التى تلقتها على أغنية "لو قامت القيامة" التى طرحتها على طريقة الفيديو كليب وتعاونت معها مع المخرج جاد شويرى .

لولا قالت فى تصريحات خاصة أنها مبسوطة بتعليقات الناس على الكليب التى قامت بتصويره فى اسكتلندا واستغرق حوالى 4 أيام وقدمته بشكل جديد ومختلف عليها عن أعمالها السابقة .





وأضافت أنها سعيدة بالتعاون مع المخرج اللبنانى جاد شويرى الذى لم يبخل بأى شىء وتدخله فى كافة تفاصيل الكليب نظرا لما يمتلك رؤية فنية كبيرة وخبرة فى مجال الاخراج .

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وأشارت أنها تربت من صغرها على الأغانى والأفلام المصرية الأمر الذى جعلها تتحدث باللهجة المصرية بشكل سهل ويصل للناس سريعا مشيرة انها تحضر لألبوم يتناول أغانى متنوعة مابين المصرى واللبنانى .





واستطردت أنها لاتمانع من تقديم أغانى مهرجانات خلال الفترة المقبلة خاصة ان هناك عدد من الأصوات تنال اعجابها مثل اوكا واورتيجا وحمو بيكا وحسن شاكوش .





وكان آخر أغانى لولا جفان "مفيش كده" والذى أخرجها جاد شويرى وظهر فيه بمقطع راب، والأغنية من كلمات محمد رفاعى وجاد شويرى ولحن محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة، ومن المتوقع أن يضاعف الكليب هذا الرقم قبل نهاية العام الجارى.

يذكر أن الكليب تم تصويره فى مدينة "إدنبرة" أسكتلندا فى أجواء من الرومانسية والفرح والرقص مع الممثل آرون ويتر الذى سبق أن ظهر مع نجمات عالميات منهن بيونسية ورينا أورا وكايلى مينوج وغيرهن.