صور| تكريم رجاء الجداوي ولطفي لبيب في "آفاق مسرحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

كرم مهرجان آفاق مسرحية فى دورته السادسة خلال حفل ختامه، أمس، الفنانة رجاء الجداوي والفنان لطفي لبيب، كما كرم الفنان صلاح السعدني، وتسلم تكريمه ابن شقيقه الكاتب الصحفي الكبير أكرم السعدني.

كما كرم المهرجان اسم الراحل سمير خفاجي، الذي تحمل الدورة اسمه، وكذلك اسم الفنان الراحل محمود الجندي وتسلمتها أرملته، كما كرم المهرجان لجنة التحكيم، وكان منهم الدكتور الفنان أيمن الشيوي، والمخرج عبد الغني زكي، والأكاديمي محمد عبد العزيز، والدكتورة عبير منصور، والكاتب المسرحي سعيد حجاج، وتسلمها نيابة عنه الكاتب والناقد أحمد زيدان، والفنانة حنان شوقي.

وأعلن المخرج هشام السنباطي، رئيس ومؤسس المهرجان، جوائز الدورة السادسة وحصد الجوائز عرض "سينما 1930" وعرض "فلاش" وعرض "كوميديا الأيام السابعة" جوائز المهرجان، كما حصد أحمد ناصر جائزة أفضل ممثل، وجائزة أفضل ممثلة مي شريف، وجائزة أفضل مؤلف محمود جمال الحديني، وحصل محمد جمال علي جائزة أفضل مخرج، وحصدت جائزة لجنة التحكيم الخاصة مسرحية "حكاية طرابلسية" بطولة خدوجة صبري وإخراج جمال عبدالناصر.