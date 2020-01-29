ياسر جلال بالجلباب والنبوت في مسلسل الفتوة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفريق عمل مسلسل الفتوة، من كواليس التصوير.
وظهرت في الصور الفنان ياسر جلال بالجلباب والعمامة والنبوت، كما ظهرت الفنانة مي عمر بجلباب بلدي.
مسلسل " الفتوة"، من بطولة ياسر جلال، ويشارك في بطولته مي عمر وأحمد صلاح حسني، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج سينرجي ويعرض رمضان المقبل.
المسلسل تدور أحداثه مع بداية القرن العشرين، وعصر الفتوات، والصراعات التي تحدث فيه.
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