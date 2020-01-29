محمد إمام يأكل على طريقة صبحي في "تخاريف" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو له من أحد المطاعم في دبي، وهو يأكل على طريقة الفنان محمد صبحي في شخصية "تخاريف". وقال إمام: "ناس لطيفة قوي، ده كان ناقص يعملولي مساچ". ويتواجد محمد إمام في دبي لحضور عرض فيلمه "لص بغداد". فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار أكشن تتخلله مواقف كوميدية عديدة.

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