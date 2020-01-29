ما قصة صورة بكاء شيرين ومواساة حسام حبيب لها في المطار؟

انتشرت منذ ساعات، صورة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وهي تجلس على كرسي وتخفي وجهها بيديها بسبب بكائها، في حين يظهر بجوارها زوجها المطرب حسام حبيب في محاولة لمواساتها.

وتداول كثيرون الصورة كالنار في الهشيم، متسائلين عن سر حزن شيرين خلال الفترة الحالية، رغم أنه ليس هناك أي أزمات معلنة تواجهها كما اعتادت مؤخرًا.

وتوقع آخرون أن شيرين تمر بأزمة لم تعلن عنها، خاصة أن زوجها حسام كان قد أعلن في وقت سابق أن زوجته ستعود قريبًا إلى السوشال ميديا، بعد غلق حساباتها، إلا أن قرار المقاطعة استمر دون تفسير واضح منها.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية، أن الصورة المتداولة لشيرين وزوجها ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2019، عندما عادت من دولة البحرين، عقب إقامتها حفلًا أثار جدلًا واسعًا حينها.

وأفاد المصدر، أن الصورة التقطت لشيرين وزوجها عندما دخلت الأولى في نوبة بكاء وحاولت إخفاء وجهها، بسبب الأزمة التي أدت إلى إيقافها عن الغناء، عقب تصريحاتها في الحفل.

وكانت شيرين قد قالت في حفل البحرين: “أنا هنا أتكلم براحتي في مصر ممكن يسجنوني”، ذلك التصريح الذي تسبب في إيقافها بقرار من نقابة الموسيقيين والتحقيق معها، قبل أن يتم رفع الإيقاف عنها فيما بعد.