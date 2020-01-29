صور .. تفاصيل احتفالية 100 عام علاقي على مسرح اتحاد نقابات عمال مصر

أشاد النائب الوفدي عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، باحتفالية 100 عام علاقي، التي أقيمت على مسرح اتحاد نقابة عمال مصر.

وشهد الحفل العديد من العروض النوبية المميزة بحضور حشد كبير من رجال ونساء وأطفال النوبة الذين تفاعلوا مع فعاليات الاحتفالية، التي ضمت فقرة غنائية للأطفال تحت قيادة عميد الفن النوبي شمس حسين.

ولم يقتصر حضور الحفل على أهالي العلاقي فقط، حيث شهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من أهالي قري النوبة وكان من بين الحضور: محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة العلاقي، وناصر مختار رئيس مجلس إدارة جميعة العلاقي، ورئيس نادي النوبة بالقاهرة تامر عز، بالإضافة إلى 44

من رؤساء الجمعيات النوبية.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد كبير من الشخصيات التي لها دور كبير ومؤثر في النوبة ومنهم: النائب الوفدي عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب، ومحمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة العلاقي، وناصر مختار رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقي لما لهم من دور كبير ومؤثر في تطوير الصناعات النوبية، وخاصة العقارية.

يذكر أن الاحتفالية اختتمت فعاليتها بتقديم فقرة غنائية نوبية مميزة تفاعل معها الحضور.

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