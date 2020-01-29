شاهد.. صافيناز في وصلة رقص بالمايوه: “زلزال”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 03:53 صباحاً - شاركت الراقصة صافيناز جمهورها بوصلة رقص جديدة لها وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترقص في حفلة على شاطىء البحر ببدلة رقص على شكل مايوه على انغام اغنية “زلزال”.

يذكر ان اغنية “زلزال” رقصت عليها صافيناز في الفيلم الكوميدي “سالم ابو اختة” بطولة محمد رجب وأيتن عامر وحورية فرغلي.