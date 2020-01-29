نجلاء بدر ومحمد رمضان وروجينا في كواليس “البرنس”

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 03:53 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية نجلاء بدر، صورة من كواليس تصوير مسلسل البرنس صورة من كواليس مسلسل “البرنس” جمعتها بعدد من نجوم العمل.
وظهرت نجلاء بدر في الصورة التي نشرتها، عبر حسابها على انستغرام، مع الفنانين محمد رمضان وروجينا، وانجى على، والمخرج محمد سامي.
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