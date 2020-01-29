كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 02:57 صباحاً - علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتفاصيل صفقة القرن في تغريدة نشرتها في حسابها عبر “تويتر”. وقالت اليسا في تغريدتها: “‏قال صفقة القرن رح تجيب السلام… على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن… شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل”. وأكدت أن “البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام وحكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين”.

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كانت هذه تفاصيل خبر اليسا تعليقا على صفقة القرن: “شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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