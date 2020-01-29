“القدس عاصمة موحدة لاسرائيل”.. وهكذا ستبدو دولة فلسطين حسب خطة ترامب للسلام!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 02:57 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، الخطة التي أنجزتها إدارته بشأن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي أعلن الشق الاقتصادي منها في يونيو الماضي، وسط ترحيب إسرائيلي ورفض فلسطيني.

وقال ترامب في مراسم أقيمت في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو إن “القدس ستبقى عاصمة موحدة لإسرائيل”، وأضاف “دهشت مما حققته اسرائيل في مواجهة التهديدات، وأصبحت مركزا للديمقراطية والإبداع والتجارة”.

وكشف ترامب أن الخطة تتضمن حلا “واقعيا بدولتين”، وأن “الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون متصلة الأراضي”، مشيرا إلى أنه التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم وشعر بـ”الحزن” لما يعانيه الشعب الفلسطيني.

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وأكد ترامب أن الفلسطينيين “يستحقون حياة أفضل بكثير”، وأنهم “كانوا في مصيدة التشدد والعنف، وحاولت أن أجد مسارا قويا للتحرك للأمام في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وأشار ترامب إلى أن العملية كانت صعبة جدا للوصول إلى هذه اللحظة، ويوم الأحد سلمت رئيس الوزراء نتانياهو رؤيتي للسلام والرخاء ومستقبل أفضل وأكثر إشراقا للفلسطينيين والإسرائيليين.

مبينا أن رؤيته للسلام مختلفة عن المقترحات الماضية، “ففي الماضي حتى الخطط ذات النوايا الجيدة كانت مليئة بالتفاصيل” كاشفا أن خطته للسلام تتألف من 80 صفحة وهي “الأكثر تفصيلا” على الإطلاق.

وشكر الرئيس الأميركي حضور سفراء سلطنة عُمان والإمارات والبحرين خلال إعلان خطته للسلام، مبينا أن هذه الدول ساعدت في إعداد الخطة.