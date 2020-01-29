ممثل سعودي شهير يشارك في فيلم تامر حسني الجديد.. وديانا حداد تعلق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضم الممثل السعودي الكوميدي فايز المالكي، إلى أبطال الفيلم المصري "مش أنا" بطولة الفنان المصري تامر حسني.

وكشف الممثل السعودي عن صورة تجمعه بتامر حسني من كواليس تصوير الفيلم، معلنا بدء تصوير دوره بالعمل، حيث علق عليها عبر حسابه بموقع تويتر: "بداية تصوير فيلم مش أنا مع تامر حسني".

من جانبه، رحب تامر حسني بانضمام فايز المالكي إلى فيلمه الجديد، فأعاد نشر تغريدة المالكي وأرفقها بتعليق قال فيه: "نورت الفيلم يا حبيبي"، وبدورها تدخلت النجمة اللبنانية التي تحمل الجنسية الإماراتية ديانا حداد لتهنئة فايز المالكي، فكتبت عبر تويتر: "بالتوفيق يا خوي وأكيد إن شاء الله بيكون فيلم رائع بكل المقاييس بوجودك وبوجود الفنان تامر حسني".

ويشارك في بطولة فيلم "مش أنا" بجانب تامر حسني وفايز المالكي، كل من الفنانة العائدة حديثا من الاعتزال حلا شيحة، والفنان ماجد الكدواني، وحجاج عبد العظيم، وسوسن بدر، والفيلم من ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حسني وﺇﺧﺮاﺝ سارة وفيق.

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وتدور قصة الفيلم، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائما على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

وكان الممثل السعودي قد ظهر عبر حسابه في "سناب شات" قبل نحو شهرين ليتوجه بالشكر إلى كل من سأل عنه، موضحا حقيقة الشائعة التي انتشرت حول تعرضه لوعكة صحية كبيرة اضطرته لإجراء عملية جراحية عاجلة؛ حيث تداول الكثيرون الخبر ما بين مصدق ومكذب، وتحت وسم #فايز_المالكي_خطاك_السوء، تمنى المتابعون للمالكي الشفاء العاجل، متسائلين عن طبيعة العملية الجراحية التي أجريت له.

من جانبه، رد فايز المالكي على هذا التساؤل عبر حسابه الرسمي، قائلا: "الله يسلمكم ويرحم والديكم، أنا بخير وصحة ومسوي عملية إزالة لحمية من الأنف"، متسائلا عن سبب انتشار هذا الخبر ووصوله إلى ترند في السعودية، واختتم حديثه بالقول "والله ما في إلا العافية".

وفي نوفمبر الماضي تعرض المالكي لانتقادات حادة لم يرد على أي منها، مفضلا التزام الصمت؛ إذ أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مشهد ترويجي لمسلسل "سريع سريع"، وظهر ببشرة سوداء وملابس كالتي يرتديها الشعب السوداني، الأمر الذي جعل الكثيرين يتهمونه بالعنصرية، كما شن إعلاميون من السودان هجوما لاذعا مطالبينه بالاعتذار.