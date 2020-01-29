فيحان يكشف قيمة دخله الشهري من الإعلانات.. وأخته لن تكشف وجهها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف نجم السوشيال ميديا السعودي فيحان عن تقاضيه ما يقارب الثلاثمئة ‪ ألف ريال من الإعلانات في الشهر، معربا عن ندمه الشديد من إهدار وقته في برامج مثل الكيك، لافتا إلى أنها ضيعت الكثير من شهرته ودراسته على حد قوله.

وقال فيحان عبر لقائه ببرنامج يا هلا والمذاع على روتانا خليجية، إنه عانى كثيرا في بداية حياته قبل الشهرة حيث إنه عمل بوظائف مثل بائع وطباخ، وغيرها من الأعمال التي جعلته صلب الإرادة، ويتحمل الكثير من الانتقادات الحادة التي يواجهها كنجم مشهور.

وأضاف فيحان، أنه قرر اعتزال أخته حمده من برنامج عائلة فيحان عبر اليوتيوب، قائلا "هذه السنة هي الأخيرة لأختي في العائلة، ببغي تركز في مستقبلها وما عادت تظهر، خاصة وأنها راح تلبس لبس المرأة السعودية ولن تكشف وجهها".

وعن سبب ارتدائه النظارة باستمرار، أكد فيحان أنها لها علاقة بإعلانات الشركات، مبينا: "دعاية وإعلان بقبض عليه فلوس، وحتى لو مش إعلان أحيانا بتصير من البرستيج والكاريكتر اللي أنا عملت لنفسه، بحب أنا الناس تتكلم وتقول شلون هذا لابسها".

ويعد فيحان أحد أبرز مشاهير مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية ويتابعه ما يقارب 5 ملايين عبر قناة يوتيوب وحدها، خاصة لبرنامجه الشهير "عائلة فيحان".

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وقبل أسابيع أثارت حلقة "حراك مع ملاك" على قناة "أم بي سي"، التي استقبلت مشاهير التواصل فيحان والطفلة وعد العساف جدلا واسعا بين سعوديين.

وجاء الجدل عقب استضافة الإعلامية الحسيني، للطفلة وعد العساف برفقة الطفلة الأخرى رند الشهيلي مع فيحان، حيث سألت الإعلامية الطفلتين إن كانتا تعتبران فيحان قدوة، خاصة في حلقاته الخاصة بالأطفال، إلا أن الطفلة وعد أنكرت متابعتها لفيحان، مؤكدة أنها "لا تتابع من مثله، وأنها تفضل متابعة الميك أب ارتست والمصممات"، وأيدتها الشهيلي أيضا.

وهو الأمر الذي استفز ”فيحان“ فخرج ليقول إن "اللقاء تم اجتزاء بعض ردوده"، مؤكدا أنه "حتى لو الضيف كان مستفزا إلا أنه يتحلى بالأدب بردوده"، مضيفا "تمنيت لو ما قصوا ردودي".

كما ظهرت وعد مع "فيحان" لتعتذر إليه ورغبة منها في وضع حد للتنمر ضدها، فيما أبدى فيحان ترحيبه باعتراف وعد، مطالبا المتابعين بالتوقف عن انتقادها.