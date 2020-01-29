شكرا لقرائتكم خبر عن "اسمه إيه" و "حياتي تخصني" أحدث أغنيات رنا سماحة من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن مدين مع المطربة رنا سماحة في ألبومها الجديد بأغنيتين، الأولى تحمل عنوان "إسمه إيه"، أما الثانية تحمل اسم "حياتي تخصني"، وهما من كلمات هاني صاور، وتوزيع الموسيقي أحمد عبد السلام، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة وقت نزول الألبوم ككل.

كما انتهى المطربان مينا عطا ورنا سماحة من تسجيل تتر برنامج "باب الغنا" الموسم الثالث، والذي يقدم على راديو "9090"، والأغنية من كلمات رنا سماحة، وألحان مينا عطا، وتوزيع موسيقى سام إميل، وهندسة صوت وسام فؤاد.

من ناحية أخرى طرحت رنا مؤخراً أغنيتها الجديدة بعنوان "أميرة الحب"، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان، وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذي لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلي، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019.

كما سجلت رنا أغنية سينجل جديدة بعنوان "مكسوف" لتكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها على حسب قولها، والأغنية من كلمات وألحان أحمد عبد الفتاح، وتوزيع إسلام الحسن.

Advertisements

ومن المقرر أن يتم طرحها بعد انتهاء عمليات المونتاج خلال الأيام المقبلة، معربًا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت طرحها.

كما أحيت رنا سماحة، واحدة من حفلات رأس السنة 2020، داخل أحد فنادق القاهرة، وسط حضور جماهيري ضخم، وقدمت رنا خلال الحفل عدد من أغانيها، منها: "فيني وجع" و"همي كبير".

يُذكرأن رنا سماحة انتهت من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة، ومن ضمنه "عندى الجرأة"، "100 مليون عملة"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان فخرانى، وتوزيع حازم سعيد، والثانية "بقيت شبهك"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عبدالسلام، والثالثة "رقصونى على الواحدة"، من كلمات وليد الغزالى، وألحان مدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب