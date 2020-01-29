شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: أعشق لطفى لبيب وجزمتى ضاعت فى مشهد الحصان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان كريم عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس: أنا بحب فيلم محطة مصر قوى بحب كمان الأستاذ لطفى، والجزمة ضاعت فى مشهد الحصان، كانوا جايبين حصان عربى بتاع زينة مش بتاع شقا وشغل ورحت الفرح من غير "جزمة".

وأضاف: الفيلم ده غريب جدًا ليه إحنا خلصنا واحد من الناس وكسر الدنيا ونجاحه لمس الأسفلت، أنا أعشق لطفى لبيب، أنا كنت راكب جمبه الكارتة بلا داعى سحب الكرباج ولسوع الحصان أقوله بالراحة وهو يضرب الحصان، فجأة الحصان واقف وجرى كنا بنصور فى الفيوم الحصان عدى وفجأة الكارتة فى الترعة، مضيفا "فيلم قريب من قلبى قوى مشهد البامية والحصان والترعة".