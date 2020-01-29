شكرا لقرائتكم خبر عن سعد رمضان ورويدا عطية يحييان حفل غنائي في الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة السورية رويدا عطية للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الحب، بمشاركة المطرب اللبناني سعد رمضان، يوم 14 فبراير المقبل في الدنمارك، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة، ويقدم سعد خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته ما بين الجديدة والقديمة، منها، "إنت وأنا"، " شو محسودين"، "بتعرف ليش"،" ضد النسيان"، وعدد من أغاني ألبومه الجديد.

من ناحية أخرى شارك سعد في الفترة الماضية بحفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 وسط حضور جماهيري كبير، وذلك على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

وبدأ سعد رمضان الحفل بأغنية "نسم علينا الهوا" للنجمة فيروز وسط تصفيق حاد، وقال عقب انتهاء الأغنية، أعيد وأكرر كل عام عندما أقف على هذا المسرح أشعر بالفخر بوجودى بدارالأوبرا، وأشعر بالسعادة بوجود الجمهورالمصرى أعظم جمهور بالعالم والشرق الأوسط.

ومن أشهر أغاني رويدا أغنية "بلدى" التي قدمتها أخيرا ولاقت أصداؤها لدى المغتربين في الخارج، و"على ألمانى" و"لهجر قصرك" و"ع العين موليتين" و"ع الندى"، و"شو سهل الحكى".

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كما تستعد المطربة السورية رويدا عطية لتصوير فيديو كليب جديد لها بعنوان "حد تاني" من كلمات على المولي، وألحان فضل سليمان، وتوزيع الموسيقي ايلي نستا، ومن المقرر أن يتم تصويرها في الأيام المقبلة بلبنان.

يشار إلى أن آخر أعمال سعد، كليب "شو محسودين"، الذي طرحه عبر موقع "يوتيوب" منذ عام ، والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد، والكليب من إخراج وليد ناصيف.

يذكر أن أخر أعمال رويدا عطية كليب "كيفك يا حب" من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع الموسيقى رامي رئيس.