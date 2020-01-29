شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله مشرف يبدأ تصوير "ولاد امبابة" خلال أيام مع شيبة وسعد الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان عبدالله مشرف إلى فريق عمل مسلسل "ولاد امبابة" الذى يشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر وسعد الصغير وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين، ويقدم مشرف دور كوميدى من خلاله والمقرر بدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة كما اكد فى تصريحات خاصة ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

وانتهى الفنان عبدالله مشرف من تصويرمشاهده فى فيلم "ويزو اسكول" التى تخوض من خلاله نجمة مسرح مصر الفنانة ويزو البطولة وجمعت بينهما آخر المشاهد فى إحدى مناطق الزمالك، ويظهر من خلال العمل فى دور ملاكم كونغ فو هندى وتحدث عدد من المواقف الكوميدية بينه وبين بطلة العمل.

ويزو تقدم من خلال الفيلم لاعبة كونغ فو فى إطار كوميدى، وانتهت من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن الأحداث، ويشارك فى بطولته الفنان سامى مغاورى وعلا رامى ورضا حامد وإسراء عبد الفتاح وعمر خورشيد، وتأليف مصطفى السبكى، وإخراج هانى رجب.

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وقدم مشرف آخر أفلام عبدالله مشرف "بارتى فى حارتى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى فى إحدى الحارات الشعبية، حيث يمتلك أحد سكانها وهو شومان (محمد لطفى) قدرات خارقة، والتى ورثها من والده البطل الخارق أيرون مان، ويتم استغلال قدراته الخارقة من قبل عضو بإحدى العصابات (دياب) ﻷجل حمايته وﻷجل سرقة أموال من إحدى الملاهى الليلية.

فيلم "بارتى فى حارتى" بطولة محمد لطفى وصلاح عبدالله ورنا سماحة ودياب وإيمان السيد وشريف باهرورانيا الملاح.