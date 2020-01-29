إنجي علاء عن هدف تريزيجيه: "حاجة تفرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الكاتبة إنجي علاء، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو لاحتفال محمود تريزيجيه، نجم أستون فيلا بهدفه، وصعود فريقه لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكتبت إنجي: "حاجة تفرح، جول تريزيجيه واسيست المحمدي، صعدوا استون فيلا لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ألف مبروووك لتريزيجيه وللمحمدي وللمصريين كلهم".

وسجل محمود حسن تريزيجه، لاعب أستون فيلا، الهدف الثاني لفريقه، في شباك ليتسر سيتي، في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وحل تريزيجيه كبديل في الدقيقة 77، اعقبه نزول زميله في الفريق ومننخب مصر مع حلول الدقيقة 84، ليساهما في تسجيل الهدف الثاني لاستون فيلا.

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ومع حلول الدقيقة 90 أرسل أحمد المحمدي عرضية من الجانب الأيمن، حولها تريزيجيه بلمسة واحدة لهدف في شباك حارس مرمى استون فيلا وكانت النتيجة تشير لتعادل الفريقين.

وبهدف تريزيجيه، تمكن فريق أستون فيلا من حسم مباراة نصف النهائي، والتأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين لمواجهة الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.