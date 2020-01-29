"فيلم هابط.. وانتظروا كلمة سيناء".. ما قاله نجوم الفن عن صفقة القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن مع مؤتمر صفقة القرن، الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس بتوقيت القاهرة، والذي تحدث به عن المبادرة الأمريكية لحل القضية الفسلسطينية.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما قاله نجوم الفن عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

- كارول سماحة:

"يسرقون رغيفك، ثم يعطونك منه كسرة، ثم يأمرونكم أن تشكرهم على كرمهم.. يا لوقاحتهم، صفقة القرن".

- عمرو عرفة:

"صفقة القرن، عنوان لفيلم هابط يصنف دراميا بالكوميديا السوداء".

نبيل الحلفاوي

"بتعبير مخفف..(سيولة) الأوضاع في عديد من الدول العربية.. والتمزق الفلسطيني كان لا بد أن يفرز هذا الاعتراف الأمريكي الكامل بكل الاختراقات الإسرائيلية للشرعية الدولية (بما فيها الجولان)، البعض كان يسن السكاكين انتظارا لكلمة(سيناء)، حتى يستثنوها من مجرد صفقة معروضة ليصدروها كبيع تم بالفعل".

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محمود البزاوي

"ستبقى فلسطين عاصمتها القدس ومش هايتغير ده بسبب كلام أو قرارات من الاحتلال، والعقيده اللي احنا متربيين عليها بتتورث والإيمان بعودة فلسطين بكامل أراضيها مش هاينتهي، صفقة القرن".

إليسا:

"قال صفقة القرن رح تجيب السلام.. على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن.. شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل، البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام، حكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الخطة المقترحة للسلام تضمن أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وغير مقسمة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وبجواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال إنه وفق خطة السلام المقترحة سيتم ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية.

وتابع أن ذلك سيكون بشرط الابتعاد عن الإرهاب والعنف الذي طالما أرق الأمن الإسرائيلي.