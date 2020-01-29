ريا أبي راشد دون مكياج وسيلفي نسرين أمين.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيساف

نشر الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل سريره، وعلق: "البرد ده مدسوس علينا على فكرة".

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابعا الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس رياضية.

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها: "لكل متابعيني، أحبكم جميعا".

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مكياج.

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عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستعد للرسم.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بشقيقتها الفنانة ميس حمدان.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدو لها بفستان أسود أنيق.