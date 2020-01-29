بالفيديو والصور: نجاة بسمة وهبة من خطر مميت أثناء نومها داخل منزلها

نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو أظهر نجاتها من حادثة خطرة وقعت داخل منزلها. وأظهرت في المقطع المصور حدوث حريق بسبب ماس كهربائي طرأ على المدفأة في ساعات الفجر الأخيرة. وتبين أن وصلة الكهرباء احترقت بالكامل. وتعليقاً كتبت: “ربنا نجاني الحمدلله من موت محقق الحمدلله يا رب لك الحمد والشكر”.

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