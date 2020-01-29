عمرو أبو اليزيد لـ "الوفد": احتفالية العلاقي نقلة جديدة في مصر النوبة

أشاد النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن احتفالية جمعية العلاقي، قائلًا: "أولًا بسم الله الرحمن الرحيم، نحن اليوم مائوية جمعية العلاقي النوبية، والتي تأسست في عام 2019 موزاية لثورة 1919، والحظ الجيد، تأسيس حزب الوفد، نحن ننقل مباركة السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إلى جمعية العلاقي، ورئيس جميعة العلاقي، وأهالي العلاقي، النوبية، وذلك بمشاركة جميع رؤساء النوادي النوبية، رئيس نادي النوبة بالقاهرة الأستاذ تامر عز، كما تواجد 44 من رؤساء الجمعيات النوبية، وذلك بالإشتراك من أكبر فنانين في المجتمع النوبي، وعروض من

أطفال طلائع النوبة تحت قيادة عميد الفن النوبي شمس حسين، وتحت راعية الأستاذ محمد ماهر رئيس مجلس الإدارة، ورئيس مجلس إدارة جميعة العلاقي ناصر مختار".

وأضاف عضو نائب البرلمان، في تصريح خاص لـ "الوفد"، قائلًا: "نحن نرى احتفالية جميلة جدًا وحشد قوي من أهالي النوبة، بالإضافة إلى حضور قوي من النساء، والأطفال، والراجل والشباب، في احتفالية العلاقي النوبية، وليس أهالي العلاقي فقط".

كما أضاف: "أنا أشكر كل من رئيس مجلس الإدارة ناصر مختار، ومجلس إدارته،

راعي الحفل الأستاذ محمد ماهر، والحج ماهر الكبير، والأستاذ مصطفى ماهر، وكل أهالي العلاقي على حفاوة الاستقالب وكرم الضيافة".

وأشار إلى أن هذة الفعالية أيضًا ننقل منها شكر أهالي النوبة للقادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، بقيادة رئيس الوزراء المحترم مصطفى متبولي، على كم المشروعات الهائلة، التي أقيمت في الفترة الأخيرة في دائرة مصر النوبة، ومحافظة أسوان".

وانهى كلامه قائلًا: "نحن نرى مبادرة جديدة وخاصة في المناطق النوبية، وخاصة محافظة أسوان التي كانت مهملة من فترة كبيرة، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان اتولدت من جديد ومصر النوبة اتولدت من جديد، ونحن نننقل شكر أهالي النوبة من احتفالية جمعية العلاقي، ونقول للرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع المشروعات وخاصة المجمعات الصناعية".

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