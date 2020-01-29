شيماء سبت: "العيب ارضاء مثالية الآخرين الزائفة"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة ​شيماء سبت​ صورة جديدة لها على حسابها الخاص اشارت من خلالها الى انه ليس من العيب ارتداء الملابس اكثر من مرة او العمل بأي وظيفة لكسب المال الحلال، بل العيب هو ارضاء مثالية الأشخاص الآخرين الزائفة.

وعلّقت شيماء على الصورة قائلة: "مو عيب أنك تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، ولا عيب أن يكون موبايلك أقدم من أصدقائك، ولا عيب أنك ترجع للبيت مبچر لأن عائلتك ورغم كبر سنك تخاف عليك، ولا عيب أنك تشتغل بأي وظيفة تجيب لك المال الحلال علشان تكون سند لعائلتك ولنفسك.. ‏العيب هو اهتمامك الزائد بإرضاء، مثالية الاخرين الزائفة".

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