وسام حنا بمشهد من "سر" وما علاقة الطبقة السياسية؟

ميرنا وليد - بيروت - اشار الممثل اللبناني ​وسام حنا​ الى ان السلطة وعدت الشعب بالإصلاح الذي لن تحققه، والشعب أوهمها بأنه يصقدها، رابطا هذا الوضع بمشهد من مسلسله الجديد "سر".

ونشر وسام مشهد له من العمل على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: "وصلنا لهالحالة السيئة بالبلد لانو وعدونا بالإصلاح و نحنا كنا عارفين بكذبن بس عملنا حالنا انو مصدقينن متل ما مهند عم يعمل بالموظفة ... مهند مفكر حالو انو عم يضحك عليها وهي عم تعطي فرصة انو يضحك عليها ، متل ما نحنا بدنا نعطيهن فرصة جديدة انو يضحكوا علينا".

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