بالصورة- فايز المالكي ينضم الى فيلم تامر حسني "مش أنا"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل السعودي ​فايز المالكي​ عن إنضمامه الى أسرة عمل فيلم "​مش أنا​" بطولة الفنان المصري ​تامر حسني​.

ونشر المالكي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورته الى جانب تامر حسني وكتب تعليقا عليها جاء فيه: "بداية تصوير فيلم مش أنا مع تامر حسني".

من جانبه أعاد تامر حسني نشر الصورة عبر حسابه الخاص وكتب: "نورت الفيلم يا حبيبي".

الجدير ذكره أن فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

على جانب آخر، يعرض لتامر حسني حالياً فيلم "الفلوس" في دور العرض السينمائية.

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