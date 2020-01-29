ملحم زين ترند في لبنان والسبب “ضعف نظر”

متابعة بتجــــــــرد: بعد ساعات قليلة على طرحها، بدأ النجم اللبناني ملحم زين يحصد نجاح أغنية “ضعف نظر” التي يقدّمها بصوته كتيتر لمسلسل “العودة” المقرر انطلاق عرضه يوم 2 شباط/فبراير المقبل.

وتصدّر الفيديو الخاص بالأغنية المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً Trending عبر موقع “يوتيوب” في لبنان محققاً أكثر من ربع مليون مشاهدة في 48 ساعة.

الأغنية من كلمات علي المولى، الحان محمود عيد، توزيع جيمي حداد. وقد تم اطلاق العمل عبر المنصات الموسيقية، وذلك ترويجاً للمسلسل الذي تنتجه شركة ايغل فيلمز بالتعاون مع mbc studios.

مسلسل “العودة” مؤلف من ٣٠ حلقة، بطولة نيقولا معوض، دانييلا رحمة، اسعد رشدان، هيام ابو شديد، رودريغ سليمان، رانيا عيسى، اندريه ناكوزي، وسام صباغ، يوسف حداد، وسام فارس، ليزا ديبس، ريم خوري، تمار افاكيان، ساشا دحدوح وايهاب شعبان من سوريا، اخراج ايلي السمعان. كتابة رائد أبو عجرم ومعالجة درامي طارق سويد، اخراج ايلي السمعان.

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