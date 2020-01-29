ممثلة بوليوود تؤدي مناسك العمرة بعد تسريب مقاطع خادشة لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت ممثلة بوليوود الباكستانية رابي بيرزادا متابعيها على حسابها بموقع "إنستغرام" صورا من رحلتها إلى الأراضي المقدسة بمكة، خلال أدائها مناسك العمرة.

وكتبت رابي من أمام الكعبة المشرفة في تعليقها على المنشور: "نعم أتباهى بإظهار مناسك العمرة، لأن هذا شيء أفتخر به، يجب علينا جميعا أن نبدي طقوسنا الدينية بعيدا عن الرياء والتكبر، جئت إلى مكة المكرمة ولا شيء يمكن أن يجعلني أكثر سعادة".

وفي صورة أخرى نشرت للكعبة، قالت الفنانة بشكل يوحي بانبهارها: "أنا فنانة، أرسم، أصور، لكن بصراحة لم أر مكانا أو كائنا واحدا في هذا العالم يشبه هذا، أخذت صورا من جميع الزوايا، ورغم أنها صورة عادية لكنها تعطيك انطباعا بأنها ثلاثية الأبعاد، فهي معجزة في حد ذاتها".

وأعربت رابي عن امتنانها قائلة: "في مكة أشعر أنني ضيفة على الله سبحانه، أراه في كل مكان أنا لا أتذكر عائلتي، بيتي لوحاتي حياتي، كل ما أتذكره هو أنني أتنفس في مكان لا يستضيفه سوى الخالق".

وكانت رابي بيرزادة قد أعلنت في وقت سابق قرارها بأداء العمرة، بعد تسريب مقاطع فيديو وصور خادشة خاصة بها عبر شبكة الإنترنت.

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كما أكدت الممثلة الشابة أنها ستعتزل التمثيل بعد ظهور صورها ومقاطع فيديو خادشة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما اتجهت إلى الأخذ بأشكال التدين المعروفة وارتداء الحجاب الإسلامي، وانتقدت من قاموا بتسريب صورها وفيديوهاتها الحميمة، مؤكدة أنه إن لم ينالوا عقابا في الدنيا فإن الله معاقبهم في الآخرة.

وفي سياق أزمة رابي، كانت السلطات الباكستانية قد فتحت تحقيقا في الحادث لكنها لم تتوصل إلى أي معلومة تتعلق بالكيفية التي سربت بها صور الممثلة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المشاهير.

كما خلص بعض المتابعين لنتيجة مفادها أن بيرزادة ضحية بعدما نشرت بعض الفيديوهات التي تسخر من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بسبب قراره بشأن كشمير بالإضافة إلى قيامها بتهديده بالقتل، لكن آخرين كانوا قد وصفوا الأمر بأنه من قبيل ألاعيب السياسة.