شكرا لقرائتكم خبر عن على الطيب لـ"إنجى وجدان": مبادئها فى الدايت بتتغير بعد الكلام عن الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بوست كوميدى، قال الفنان على الطيب، إن الفنانة إنجى وجدان تغير مبادئها فى الدايت بعد الحديث عن الطعام بـ10 دقائق، ونشر الطيب صورة تجمعه بالفنانة إنجى وجدان، وعلق: "مبادئها في الدايت بتتغير بعد أول 10 دقايق من الكلام على طعامة الأكل.. لستي وحدك يا إنجي.. صحتين على قلبك"، بينما ردت إنجى قائلة: "هاهاهاها دايت مين بس يا عم"، ليعاود الطيب الرد قائلا: "خليها كدة ماشية بالبركة".



على الطيب إنستجرام

يذكر أن الفنان على الطيب انضم لأسرة فيلم "الحارث" إلى جانب الفنانين أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وأسماء جلال ومن إخراج محمد نادر فى أول أعماله الروائية الطويلة، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الاستقرار على باقى الفنانين المشاركين، والانتهاء من معاينة أماكن التصوير.

"الطيب" قدم استاند أب كوميدى قبل ذلك بعنوان "ضحكنى شكرا" فى 2004 كما قدم شخصية "عبد الرحمن" فى مسلسل قابيل شاب خريج حاسبات ومعلومات ويدخل كلية الشرطة ويكون ضابطا متخصصا، وهو من يساعد في قضية البحث عن "قابيل" ليصبح مسئولا عن كل ما يخص الاتصالات والإنترنت، وكان آخر أعماله آخر أعماله مسلسل "أهو ده اللى صار" وقدم خلال شخصية "وديع البساطى".

مسلسل "أهو ده اللي صار" تدور أحداثه خلال 100 عام، ويحكي عن تاريخ مصر من خلال قصة حب، وشارك فى بطولته كلا من الفنانة روبي، وسوسن بدر، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمود البزاوى، وأروى جودة، وعلى الطيب، ومحمد حاتم، وحازم إيهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.