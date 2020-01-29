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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يفتح باب مشاركة الأفلام فى دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف صبرى أن باب المشاركة سيغلق منتصف أبريل المقبل وأن لائحة المهرجان تشترط أن تكون الأفلام المشاركة تابعة لشركات أو أفراد تحمل جنسية إحدى الدول الفرانكوفونية، أو ذات ثقافة فرانكوفونية أو مشارك فى إنتاجها إحدى الجهات الفرانكوفونية أو أن يكون الفيلم لمخرج حاصلا على دعم إنتاجى من جهات فرانكوفونية، ويقبل المهرجان الأفلام التي أنتجت خلال هذا العام والعام السابق لموعد انعقاد المهرجان، وألا يكون سبق عرضها تجاريا في مصر.
وتابع صبرى أن جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة تضم جوائز لأفضل فيلم ولجنة التحكيم الخاصة وأحسن إخراج وسيناريو ومخرج وممثل وممثلة وإنجاز فني، بالإضافة إلى جائزة العمل الأول أو الثانى لمخرجه.
المهرجان يقام تحت رعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية، وهو أول مهرجان عربي للسينما الفرانكوفونية. جدير بالذكر أن إدارة المهرجان دشنت قبل أيام موقع المهرجان باللغات الثلاثة "العربية والفرنسية والإنجليزية".
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