مكتبة طلال مداح الغنائية مجانا لمحبيه

كشف نجل الفنان الراحل طلال مداح اتفاقه مع إحدى الشركات العالمية في مصر، لإنشاء موقع يضم كافة أعمال الفنان الكبير، وإتاحته للجمهور بصورة مجانية.

وقال عبدالله طلال مداح، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "عائد من اجتماع مع شركة عالمية لها فرع بمصر، وستنقل كل شيء يخص المرحوم على الإنترنت لحسابها نهائيا، وتقفل كل المواقع الباقية وتحجبها".

وأضاف: "بإذن الله شهرين والثالث ما يبقى موقع على النت غير موقع واحد تبعهم مجاني زي زمان، وبقية المواقع والصفحات وين ما كانت بالنت تتقفل".

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طلال مداح مغن وملحن سعودي من أوائل الفنانين الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، حيث غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن.

وتميز "مداح" ببساطته وكرمه طيلة حياته، وكانت له فلسفته الفكرية المختلفة والمميزة، وقدم الكثير من الأعمال الموسيقية، وعمل مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموسيقيين، وكان له دور كبير في تطوير الموسيقى السعودية بشكل عام.

وعُرف طلال مداح بألقاب عديدة منها "الحنجرة الذهبية"، و"قيثارة الشرق "، و"صوت الأرض"، و"فارس الأغنية السعودية"، و"فيلسوف النغم الأصيل"، و"زرياب".